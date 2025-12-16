“Hoy en día no hace falta ser ‘superman’ para ser católico”

Muchas veces, cuando le preguntan si es católico o si va a misa, se ha sentido como el 'patito feo' del popular cuento de Andersen. Antoni Gelonch recuerda cincuenta años atrás pasaba al revés: “El 'patito feo' era el que no iba a misa el domingo”. Por eso se lanzó a escribir Encara ets de Missa? (Albada Editorial), un libro en el que “doy respuestas a los que preguntan, argumentos a los que dudan y buscan, y animo a los que son católicos, pero lo esconden”. El escritor y activista cultural leridano señala que “solo el 7% de la población actual de Catalunya va a misa y, por primera vez, en 2023 los niños no bautizados superaron en número a los que sí lo fueron”. Y ello, a pesar del ahora tan ‘mediático’ retorno de muchos jóvenes a posiciones religiosas. “Creo que es una reacción al mundo desesperanzado de hoy; quizás también por la atracción que supone una cierta disciplina, unos códigos, una liturgia..., tener algún parámetro en la vida después de años de educación en total libertad; y posiblemente también para ir en contra de la generación precedente”, explica el autor, que asegura que “hoy en día no hay que ser ‘superman’ para ser católico”. Pero eso sí, reconoce que “el futuro de la Iglesia no pasará por curas y sacerdotes sino por el aumento de responsabilidad de los laicos en unidades pastorales sin cargos litúrgicos”.

Geloch firma un ensayo “con cero argot teológico, para que se entienda todo muy bien, y en un tono optimista”. En este sentido, señala que “el cristianismo no desaparecerá pero tenderá a ser más abierto, acogedor, empático y menos ligado al poder y a la preocupación por el patrimonio. ¡Porque si no es así, se quedarán sin tropa!”. De momento, contará con un presentador muy ligado a la Iglesia. Será la primera presentación de un libro en Lleida del nuevo obispo, Daniel Palau. El prelado le acompañará en la librería La Fatal este próximo jueves (19.00 h). “La Iglesia tiene que ser más alegre, no convenceremos a nadie si ponemos cara de crucifixión –los romanos crucificaron a muchos–, sino de resurrección, que solo lo hizo uno”, añade.