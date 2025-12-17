El ciclo de marionetas ‘Joc al Ninot’ de Lleida, también en Balaguer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 29 edición del ciclo de marionetas Joc al Ninot, que impulsa el Centre de Titelles de Lleida con representaciones en CaixaForum, se estrenará en esta ocasión también en Balaguer, en la sala La Mercantil. El Centre de Titelles anunció ayer las compañías y fechas de esta actividad, entre enero y febrero, que supone también el ‘aperitivo’ o primera actividad paralela de la que será la 37 Fira de Titelles de Lleida, del 30 de abril al 3 de mayo. El Joc al Ninot ofrecerá en Lleida 4 propuestas de otras tantas compañías, pensadas especialmente para niños de entre 2 y 8 años, con sesiones matinales dobles (10.30 y 12.00 h). La compañía italo-australiana Di Filippo Marionette abrirá el ciclo el domingo 11 de enero con Variations, un espectáculo en el que Proto, junto con los actores, crea un universo teatral vibrante que conecta con los más pequeños. El Centre de Titelles protagonizará la siguiente cita, el 18 de enero, con la obra Es ven germà petit. El 25 de enero será el turno de la compañía de Teruel Proyecto Caravana, con Històries titellaires. Cacauet Teatre, de Osona, cerrará el ciclo en la capital del Segrià el 1 de febrero con El vol de les papallones.

La novedad este 2026 será la expansión del Joc al Ninot fuera de Lleida. Así, el 10 de enero (19.00 h), La Mercantil de Balaguer acogerá la actuación de Di Filippo Marionette con el montaje Penjant d’un fil.