Promocionan en la sala El Sol de Madrid el Magnífic Fest de Lleida

El Magnífic Fest de Lleida trasladó la semana pasada hasta Madrid su Magnífic on Tour con una fiesta en la sala El Sol para celebrar el que será quinto aniversario del festival, el 19 y 20 de junio. La cita incluyó un concierto acústico de Aitor Castells y sesiones de Taxista de Mordor y Rafa Ariño –dj leridano que cerrará la edición 2026– ante un público con profesionales del sector y seguidores del proyecto. Fue el primer Magnífic on Tour en Madrid tras Barcelona y Zaragoza.