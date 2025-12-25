El Museu de Lleida exhibe piezas de la excavación del poblado ilergeta del Tossal de les Tenalles, en Sidamon, que lideró Duran i Sanpere. - XMTLA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Museu de Lleida exhibe piezas de la excavación del poblado ilergeta del Tossal de les Tenalles, en Sidamon, que lideró Duran i Sanpere. - XMTLA Ecomuseu de les Valls d’Àneu. - XMTLA Museu de Guissona. - XMTLA Museu Comarcal Urgell-Tàrrega. - XMTLA Museu de la Noguera. - XMTLA Instalación en el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. - XMTLA

Dentro de su amplio historial como humanista e impulsor de políticas culturales, sobre todo desde que en 1917 ganó por oposición la plaza de archivero municipal de Barcelona, el historiador, arqueólogo, archivero y museólogo de Cervera Agustí Duran i Sanpere (1887-1975) tuvo un papel crucial en la creación de los museos locales de las comarcas de Lleida. Para reivindicar esta labor específica, así como también su intenso trabajo de estudio y de salvaguarda del patrimonio cultural, la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran acaban de estrenar la acción conjunta Agustí Duran i Sanpere. Els museus com a servei públic, que se traduce en instalaciones de carácter divulgativo que pueden visitarse en seis equipamientos museísticos de Ponent. De hecho, cada una pone de relieve la relación que tuvo en su día Duran i Sanpere con estos espacios: el Museu de la Noguera en Balaguer, el Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona,el Museu de Guissona, el Museu de Lleida y el Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega.

Con esta acción, comisariada por el antropólogo y museólogo de Cervera Lluís Bellas Melgosa, la Xarxa de Museus ha querido sumarse a la conmemoración este 2025 del cincuenta aniversario del fallecimiento de este intelectual de la capital de la Segarra, que se licenció en Letras en Barcelona y se doctoró en Derecho en Madrid.

La instalación del Museu de la Noguera destaca el llamamiento que hizo Duran i Sanpere en el pregón de la Festa Major del Sant Crist de 1968 para crear el Museu Històric de Balaguer. El museo expone una copia original del pregón y ha puesto a disposición de los visitantes una reproducción de consulta.

El Ecomuseu d’Àneu remarca la relación del historiador de Cervera con el etnólogo pallarés Ramon Violant i Simorra, con el que trabajó para hacer realidad el museo nacional más importante de la cultura popular catalana: el Museu d’Indústries i Arts Populars de Barcelona, ubicado en el Poble Espanyol de Montjuïc. Por su parte, el Museu de Guissona remarca la relación de Duran i Sanpere con el erudito local Eduard Camps que, junto con los arqueólogos Pere Bosch Gimpera y Josep Colominas, llevaron a cabo las primeras excavaciones arqueológicas en Guissona en la década de 1910.

Con Josep Colominas, Duran i Sanpere también lideró en 1915 la excavación del Tossal de les Tenalles (Sidamon), considerada la primera intervención arqueológica científica en un poblado ilergeta. El Museu de Lleida exhibe una treintena de piezas de aquella excavación y, además, destaca su obra icónica Els retaules de pedra (1932-1934), en la que documentó retablos de los siglos XIV y XV, entre los que sobresalen los conjuntos de la denominada Escola de Lleida.

El Museu de l’Urgell-Tàrrega muestra la relación constante del historiador con la ciudad y la comarca, con una huella visible en proyectos de conservación monumental como el del Palau dels Marquesos de la Floresta o el redescubrimiento de la imagen de Sant Eloi.

Finalmente, el Museu de Solsona pone el foco en el papel esencial que tuvo en la protección del patrimonio cultural del país durante el periodo de la Guerra Civil.