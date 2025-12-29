El alud ha caído a los alrededores del Balneario de Panticosa.

Tres personas han muerto y otra ha resultado herida grave después de verse arrastradas por un alud de nieve a la cara oeste del pico Tablato, en los alrededores del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscence, según fuentes del Gobierno de Aragón.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 13:00h. Como consecuencia, han muerto tres personas (dos hombres y una mujer), una mujer ha resultado herida leve y dos hombres han salido ilesos. Por lo visto, practicaban esquí de fondo.

Después del aviso, la Guardia Civil ha activado en el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061, que se encuentran todavía trabajando en la zona.