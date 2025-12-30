Amor perenne a Màrius Torres

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Por décimo año consecutivo, el busto escultórico del poeta Màrius Torres en el Canyeret de Lleida, junto al ascensor de la Seu Vella, volvió a llenarse de pétalos de rosas en el aniversario de su fallecimiento –el 29 de diciembre de 1942 en el sanatorio de Puig d’Olena, en el Moianès, víctima de la tuberculosis–, fecha de la que ayer se cumplieron 83 años. Un centenar de personas se citaron ante esta escultura, en un sencillo pero emotivo homenaje literario que nació en 2016 de la mano de Salvador Escudé y el Ateneu Popular de Ponent. La presidenta de esta entidad, Carmina Pardo, agradeció la asistencia a esta ofrenda popular, a la que este año se sumaron también la Colla Bastonera del Pla de l'Aigua y formaciones corales como la Schola Cantorum de Lleida y la Coral de l'Aula d'Extensió Universitària, acompañando a las canciones de Meritxell Gené y Txabi Ábrego.

Rosa Mesalles, responsable de publicaciones de la Paeria y de los premios literarios Vallverdú y Màrius Torres, tomó el relevo del escritor Pep Coll y protagonizó en esta ocasión la glosa de homenaje al poeta de La ciutat llunyana, “aquel médico que escribía versos por el que siento una profunda admiración y un afecto inmenso”.

Representantes de Òmnium Cultural, Ateneu Popular, Bastoners del Pla de l’Aigua, Esquerra Republicana (ERC) y Paeria, además del propio Salvador Escudé, depositaron ramos de flores a los pies de la escultura antes del micro abierto con lectura de textos y poemas de Màrius Torres. El concejal de Participación, Roberto Pino, y el presidente de la Diputación, Joan Talarn, agradecieron mantener viva una ofrenda floral que ya es una tradición.