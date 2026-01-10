Una veintena de compañías de teatro actuarán en el festival Esbaiola’t en julio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las calles de Esterri d’Àneu volverán a llenarse de teatro y cultura popular con la 19ª edición del festival Esbaiola’t, que se ha consolidado como una cita imprescindible dentro del panorama de las artes escénicas en el Pallars Sobirà.

Este año el festival tendrá lugar del 16 al 19 de julio y la programación contará con cerca de ochenta actuaciones para todos los públicos, combinando teatro callejero, espectáculos inclusivos y talleres. Participarán alrededor de una veintena de compañías, casi la mitad internacionales, que presentarán sus propuestas por primera vez en España. También actuarán formaciones del territorio y estudiantes del Aula de Teatre de Lleida. Además, el Esbaiola’t colaborará con varios colectivos de la zona para fomentar la participación comunitaria y la implicación de diferentes generaciones en la vida cultural del municipio. Las funciones se repartirán por distintos espacios del entorno natural de Les Valls d’Àneu, con el objetivo de acercar las artes escénicas al paisaje y a la cultura pirenaica.