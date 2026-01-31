El Sant Salvador del Museu de Lleida recupera su color original

“Resulta impactante; el cambio y la mejora experimentada por la escultura es sorprendente”. Así de rotundo se mostró ayer el técnico leridano conservador y restaurador de patrimonio Ramon Solé sobre el 'nuevo' Sant Salvador del Museu de Lleida. La escultura de piedra policromada del siglo XIV, que llegó a la pinacoteca en otoño de 2023 gracias a la adquisición de la Generalitat a su propietario (ver desglose), desvelará al público sus colores originales después de un arduo proceso de restauración llevado a cabo por Solé en el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, en Valldoreix. Será el propio Solé el que explicará cómo se ha restaurado esta obra gótica, atribuida al Mestre d'Albesa, en una conferencia el próximo miércoles (19.00 h), en un acto en el que podrá ya contemplarse la escultura. El Sant Salvador quedará expuesto durante unas semanas en el denominado Espai 0 del Museu de Lleida.

Solé explicó a SEGRE que “la actuación comenzó con una fase de estudio de la escultura, que confirmó las diversas capas de repintados de policromía que ha tenido a lo largo de la historia. Así, se confirmaron repintados de tres épocas diferentes, la última datada en el siglo XVIII”. La segunda fase de la intervención consistió en ir eliminando cada uno de los estratos pictóricos añadidos, capa a capa, en una operación delicada y de precisión casi quirúrgica, con ayuda de una lupa. “La pieza ha recuperado ahora todo su esplendor medieval, con colores destacados como el azul del manto, la encarnadura de rostro y manos e incluso los dorados de cabello y barba, típicos de aquella época”, destacó Solé. “El resultado final de este trabajo ha sido muy gratificante”, añadió.

La obra fue adquirida a una familia de Vilanova de Segrià

Tras diversos años de 'contactos' con el Museu de Lleida, la Generalitat adquirió en 2023 para la Col·lecció Nacional d'Art esta escultura gótica del siglo XIV por 70.000 euros a la familia de Nadal Cabiscol, de Vilanova de Segrià. El propio Cabiscol fue uno de los protagonistas en la presentación de la obra, el 18 de octubre de 2023, que quedó en depósito en el Museu de Lleida, donde se exhibió algo más de un mes. “Mi abuelo recordaba que el suyo ya veía este Sant Salvador siempre por casa”, aseguró Cabiscol. La relevancia de la obra aumenta por el hecho de su atribución directa al Mestre d'Albesa y porque se conoce su procedencia, al menos desde el siglo XVIII.