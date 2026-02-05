El Govern prorroga la gratuidad de Rodalies "hasta la restitución completa del sistema"

La conselleta de Territorio y portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, en la Comisión conjunta sobre la crisis de Rodalies

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que se prorrogará la gratuidad de Rodalies "hasta la restitución completa del sistema", tras la crisis desencadenada tras el accidente en Gelida (Barcelona) el 20 de enero, en el que murió un maquinista.

En una comparecencia este jueves junto con la consellera de Interior, Núria Parlon, en comisión en el Parlament, Paneque ha defendido que la ciudadanía "no puede pagar el coste de una situación que no ha provocado", por lo que han decidido ampliar sine die la gratuidad, que en un primer momento se preveía de 30 días.

Ha añadido que además de la gratuidad, también se mantendrán los refuerzos de transporte interurbanos, los planes alternativos de transporte vinculados a la red ferroviaria y la suspensión de las zonas de bajas emisiones hasta poder "dar a los usuarios la estabilidad necesaria en el sistema".

"RISTRA DE HECHOS CONCATENADOS"

La consellera ha atribuido la crisis en Rodalies a "una terrible ristra de hechos concatenados, uno tras otro", lo que considera que ha provocado unos días francamente difíciles, textualmente.

"Hace décadas que se debería de haber hecho inversiones que no se han hecho", ha lamentado, y ha explicado que no cambiaría algunas cuestiones que han guiado sus decisiones durante la crisis, como haber estado al pie del cañón --textualmente--, pese a saber que era una crisis donde no todo dependía de su Conselleria.

Tampoco cambiaría "haber exigido que se pongan a trabajar de manera incansable Renfe y Adif para asegurar el sistema", haber priorizado la seguridad de los usuarios y haber argumentado al Gobierno que se tenía que responsabilizar y dar soluciones a Catalunya, textualmente.

La consellera ha llamado a la unidad y el trabajo conjunto a los grupos políticos de cara a la elaboración del Pacte Nacional de Rodalies, para que "ningún otro Govern se vuelva a encontrar una situación" como la actual.

También ha explicado que ha solicitado un cronograma de las actuaciones que se tendrán que hacer en los más de 600 puntos del sistema que se han revisado, y ha detallado que hay algunos puntos graves que requieren actuaciones y otros que, una vez revisados, "no han dado lugar a más intervenciones", por lo que la cifra de puntos revisados e intervenidos irá variando.

Paneque ha detallado que en las conversaciones con la plantilla y los sindicatos de maquinistas "en todo momento lo que ponen sobre la mesa son medidas de seguridad" y no condiciones laborales que no tuvieran que ver con este tema, ha puntualizado.

Sobre el impacto económico, Paneque ha cifrado en 4,1 millones de euros el coste de contratar autobuses extra y en aproximadamente unos 600.000 euros al día mantener levantada la barrera del peaje de la C-32, tras lo que ha señalado que trasladarán al Ministerio de Transportes esta cifra de impacto económico.

EMERGENCIAS

En su turno de palabra, Parlon ha detallado cómo fue la intervención de los diversos cuerpos de seguridad y emergencias tras los dos sucesos del día 20, por un lado el descarrilamiento de un tren de la RG1 en Maçanet (Girona) sin heridos, y por otro el de la R4 en Gelida (Barcelona), donde 37 personas resultaron heridas.

"Valoramos que hubo una buena coordinación en los diferentes cuerpos operativos en la realización de las tareas", ha subrayado Parlon, si bien ha añadido que también se produjo una buena gestión con los responsables de la infraestructura ferroviaria en los momentos más delicados.

La gravedad de los hechos obligó a elevar a estado de emergencia el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), que actualmente se mantiene en alerta por "todas las derivadas" del accidente, como el corte completo de la AP-7, que previsiblemente reabrirá el próximo lunes 9 de febrero.

Respecto al operativo, la consellera ha detallado que participaron 48 dotaciones de Bombers de la Generalitat (con 108 efectivos); 14 patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Mossos, 4 de orden público, policía científica, Divisió d'Investigació Criminal y la Unitat de Drons.

Además, ha puesto en valor que se configurara un centro de atención para las familias de los viajeros con el equipo de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y ha concluido afirmando que la la investigación de los hechos está dirigida por el juzgado de primera instancia número 3 de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

"CABEZAS DE TURCO"

Desde Junts, Judith Toronjo ha criticado que esta comparecencia llega tarde y ha contado con muy poca autocrítica por parte de las conselleras, y ha acusado a Paneque y al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "buscar cabezas de turco, sin asumir responsabilidades políticas reales".

Lluïsa Llop (ERC) ha lamentado que la situación actual de Rodalies es el "resultado de décadas de desinversión" y una consecuencia de un abandono absolutamente sostenido y una infrafinanciación prolongada, en sus palabras, por lo que ha reprochado al Govern que la gestión no ha sido buena.

Alberto Villagrasa (PP) ha reclamado hacer urgentemente una auditoría de seguridad de las infraestructuras viarias de Catalunya, no solo ferroviarias sino también de carreteras, y la diputada 'popular' Àngels Esteller ha lamentado que no se ha actuado de manera preventiva sino reactiva, y ha sostenido que Paneque tiene "corresponsabilidad" en lo que ha ocurrido.

Desde Vox, Andrés Bello ha cargado contra el ejecutivo catalán y su decisión de suspender el servicio de Rodalies el día siguiente del accidente: "La suspensión total fue desproporcionada y cobarde", ha lamentado, además de criticar que los responsables políticos no conocieran el estado de las vías antes del suceso.

REVISAR PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

El diputado de los Comuns, Andrés García Berrio, ha acusado al Govern de focalizarse en "realizar anuncios de otras infraestructuras, como la ampliación del Aeropuerto del Prat" y no en Rodalies, y ha reclamado al Govern una revisión profunda de los protocolos de gestión y comunicación de la crisis, ya que considera que la gestión del Govern ha generado sensación de descoordinación y caos.

El 'cupaire' Dani Cornellà ha afirmado que la existencia de puntos críticos en la red ferroviaria tiene nombres y apellidos, ya que, según él, los gobiernos durante años no han hecho su trabajo: "O sí que lo han hecho, desinvirtiendo en Catalunya y dejándola caer".

Rosa Maria Soberana (Aliança Catalana) ha cuestionado al Govern que pidan responsabilidades a gobiernos anteriores: "Todos los que están aquí han formado parte o han hecho de muleta de diferentes gobiernos, tanto aquí como en Madrid".

Finalmente, Eva Candela (PSC) ha puesto en valor haber priorizado la seguridad ante todo y ha instado al resto de formaciones políticas a presentar propuestas y desbloquear la situación actual respecto a Rodalies.