Albert Bayona, en una plataforma internacional

Labocine, la plataforma internacional de cine científico con múltiples identidades –revista mensual, festival anual (el último en Nueva York) y revista científica– ha seleccionado el film Pandèmia, del artista audiovisual leridano Albert Bayona, para formar parte de la actual edición de febrero, titulada Pigmento, que explora el color como materia en movimiento. Para este vídeo de 7 minutos, que Bayona creó en 2021, el artista se inspiró en dos novelas clásicas sobre diferentes pandemias, que le impactaron en su día: Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago (1995) y la ficción postapocalítica El día de los trífidos, de John Wyndham (1951). Bayona remezcló diversas imágenes procedentes de adaptaciones al cine y la televisión de estas obras literarias, descargadas de internet y libres de derechos. Desde entonces, el vídeo ha recorrido festivales de América, Europa y Asia.