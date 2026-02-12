Jordi V. Pou, en el Fine Art Igualada

El festival de fotografía Fine Art Igualada, cuya 14 edición se celebrará del 27 de febrero al 22 de marzo, contará con 35 exposiciones que podrán visitarse en 14 espacios repartidos por toda la capital de la Anoia. Uno de los artistas seleccionados es el fotógrafo y creador visual leridano Jordi V. Pou, que exhibirá en L’Adoberia –en la zona del Rec– su último trabajo fotográfico, en el que ‘evoca’ los abusos ocurridos en el seno de las instituciones religiosas, sobre todo en los años 60 y 70, que han comenzado a desvelarse y denunciarse estos últimos años. Se trata del proyecto VI-No cometràs actes impurs, en alusión al sexto mandamiento de la Iglesia católica, con imágenes que reconstruyen este relato gracias a las herramientas gráficas de la inteligencia artificial. “Para mí, la fotografía no es solo mostrar la realidad sino explicarla a través de los ojos del fotógrafo”, explicó Pou a SEGRE sobre este nuevo trabajo con la IA. “En este caso, explicar este escándalo de abusos en la Iglesia es muy complicado porque no hay imágenes, por lo que he decidido inventármelas”, añadió el artista visual. En este sentido, la IA es una ayuda indispensable para “explicar cosas que han existido, que han sucedido en la realidad, pero de las que no hay fotos”. Parte de este trabajo creativo pudo verse el pasado verano durante los dos fines de semana del festival fotográfico de Cabanabona, en la Noguera, que sin embargo se vio afectado primero por los grandes incendios que afectaron la zona y después por los aguaceros. “Precisamente el director del Fine Art vio las fotos allí y está encantado de exhibirlas ahora en el festival”, añadió Pou.

El certamen, con profesionales como Benito Román, Elisenda Pons y Francesc Fàbregas, exhibirá también una colectiva de estudios y centros de arte en la que participarán alumnos de 2º de Fotografía de la Escola d’Art Leandre Cristòfol de Lleida con La memòria dels llocs.

Cierra su estudio fotográfico en Lluís Companys tras 25 años

Con tres décadas de fotografía a sus espaldas, Jordi V. Pou acaba de dar un giro a su vida profesional. En Navidades cerró su local y estudio en la calle Lluís Companys tras 25 años abierto al público. “Ya no se puede vivir de autónomo, el futuro es negro, y también lo es el de la fotografía profesional”, aseguró en referencia al trabajo conocido en el sector como de la BBC (bodas, bautizos y comuniones) y por la irrupción de "nuevas tecnologías que nos sustituirán".