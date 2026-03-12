El pop-rock ‘indie’ estatal, en el Polar Sound en Aran

La sexta edición del festival Polar Sound pondrá a todo ritmo la Val d'Aran este próximo fin de semana con un cartel de conciertos que reúne a un buen número de representantes del mejor pop-rock 'indie' estatal. Esta espectacular fiesta après-ski que nació en 2019 en la estación de Baqueira Beret volverá a congregar a centenares de fans en la carpa gigante habilitada en la cota 1.500 del centro invernal para disfrutar de bandas como Lori Meyers, Siloé, Sexy Zebras y Taburete, así como la cantante Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, la histórica banda donostiarra que acaba de ‘recuperar’ a su voz original, Amaia Montero.

La jornada inicial de mañana contará en el escenario con el rock ‘indie’ del trío granadino Lori Meyers, que proyecta nuevo trabajo discográfico durante este año; también con la banda vallisoletana Siloé, conocida por su mezcla de folk, pop-rock y música electrónica; además de la guipuzcoana Leire Martínez, en pleno inicio de su carrera en solitario tras más de quince años en La Oreja de Van Gogh. La velada, que como cada año arrancará cada día a las 17.00 h y se desarrollará hasta las 3.00 h, contará también con la cantautora vizcaína Paula Mattheus; el cantautor y guitarrista ‘indie’ pop gallego Pavlenha; el dj, productor y estilista madrileño Ardiya, y el show Fuzz del popular Dj Nano.

El cartel del sábado incluirá el rock ‘indie’ de la banda madrileña Sexy Zebras, el pop de los asturianos Marlon, el pop-rock con pinceladas de rancheras, boleros y ska de los también madrileños Taburete y el cantante, dj y productor barcelonés Juan Magán. Completarán la velada el cantautor barcelonés Hey Kid, el dúo ‘indie’ pop Besmaya y la música dance del dj Luigii Nieto.