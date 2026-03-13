La Julià Carbonell, en el Palau de la Música

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) protagonizará el próximo martes en el Palau de la Música Catalana de Barcelona el concierto Units per l’Embruix, una de las producciones sinfónicas más destacadas de la temporada 2025-26 de la formación leridana, dirigida por Xavier Pagès-Corella. El programa, que contará con la participación del pianista y compositor Albert Guinovart y de la cantaora Mayte Martín, también podrá disfrutarse en Lleida el domingo 22 de marzo, en el Auditori Enric Granados. Se trata de una coproducción entre la propia OJC y el Palau de la Música en el marco de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. De hecho, el concierto culminará con la interpretación del popular El amor brujo –cuya versión definitiva del compositor gaditano para orquesta sinfónica cumplió precisamente cien años en 2025–, con la voz de Mayte Martín. La velada musical incluirá también la suite del ballet Alegrías de Robert Gerhard, el Concierto fantástico de Albéniz, con Albert Guinovart al piano, y la Danza flamenca de la Suite Juan Latino, del propio Pagès-Corella. El programa se articula en torno a la música de Falla y de la de compositores catalanes afines, en un vínculo directo con el folklore peninsular desde una perspectiva sinfónica.

Poner en relación la música sinfónica con las raíces populares, conectando compositores de diferentes generaciones con un mismo sustrato cultural, es precisamente la propuesta artística de la OJC en una temporada en la que, bajo el lema Il·lusiona(n)t amb l’OJC, articula cinco programas sinfónicos y diversos proyectos pedagógicos con voluntad territorial. Con Units per l’Embruix, la orquesta refuerza su presencia en Lleida y Barcelona y consolida la colaboración con artistas de prestigio.