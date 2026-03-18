El poeta de Guissona Jordi Pàmias, Premi Sikarra 2026

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El Premi Sikarra, que otorgan la Fundació Jordi Cases i Llebot y l’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs, ha recaído este año en el poeta y escritor de Guissona Jordi Pàmias. Ambas entidades definieron a Pàmias como “una persona que ha contribuido y contribuye de forma ejemplar a la divulgación, el estudio, la proyección, la justicia y la cohesión social de la Segarra”.

El poeta explicó a SEGRE que había recibido la noticia “como una agradable sorpresa” que le hace estar “muy halagado y agradecido a la Segarra”. Pàmias destacó el vínculo de su lírica con Guissona “donde descubrí la comarca haciendo caminatas cada mañana por las afueras”, así como con el paisaje segarrense, del que subrayó “su aparente simplicidad y su gran belleza”.

Trayectoria

Nacido en Guissona en 1938, Jordi Pàmias publicó su primer poemario, La meva casa, en 1969 y desde entonces ha publicado una treintena de libros. Aunque ha cultivado mayoritariamente el género poético, también ha hecho incursiones en el teatro, el ensayo y la novela, en la que se estrenó el año pasado con La claror de la neu.

El Sikarra se une a otros reconocimientos que ha recibido el poeta, como la Creu de Sant Jordi, en 1999, o el Premi Nacional de Cultura, en 2018.

La entrega del galardón, que llega a su 15 edición, se celebrará el sábado 21 de marzo a las 18.30 horas en el Ateneu de Guissona. La ceremonia, abierta al público, contará con la actuación de la soprano Soraya Sánchez Redondo.

Quince años premiando la Segarra

El Premi Sikarra conmemora este año su 15 aniversario como convocatoria comarcal distinguiendo a personas y colectivos que han trabajado en pro de la Segarra. Se instauró en 2012 y desde entonces ha sido concedido a figuras como Armand Forcat, Rosa Fabregat, Josep Guitart y a entidades como Seny Major de Cervera, la cooperativa L’Olivera, la revista La Segarra o la Associació Cultural La Marinada de Sant Guim de la Plana. Debe su nombre a la moneda Sikarra, testimonio escrito más antiguo del topónimo comarcal.