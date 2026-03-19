Àngel Jové, ‘in memoriam’

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El Museu Tàpies de Barcelona presentó ayer la exposición Àngel Jové. De intactu, la primera retrospectiva en la ciudad condal dedicada al artista multidisciplinar leridano, fallecido en octubre de 2023 a los 83 años. La muestra abrirá hoy al público y podrá visitarse hasta el 27 de septiembre. Comisariada por Maria Josep Balsach, que fue la pareja de Jové, ofrece un recorrido con unas 1.400 obras –entre dibujos, fotografía y pintura–, buena parte de las cuales son inéditas ya que no habían salido del estudio del artista. Balsach aseguró que “no pretende ser una muestra antológica de uno de los creadores más poliédricos, sino que se ha planteado como una constelación de obras”. La selección de piezas está concebida desde algunas de las ideas principales en las que se movió la práctica artística de Jové, como el serialismo y el gesto infinito, el horizonte como punto de separación entre la luz y la oscuridad, el vacío o el dolor y el trauma como consecuencias de la guerra y el exilio.

La directora del Museu Tàpies, Imma Prieto, reivindicó que “había que hacer este homenaje” a Àngel Jové, a quien recordó como un personaje “que se apartó del mundo” para centrarse en su obra. Prieto añadió que la obra de Jové conecta de forma “radical” con el presente por “desgraciadamente los tiempos convulsos que vivimos”. Para Balsach, la exposición también aborda la vulnerabilidad de la infancia, la pobreza, la soledad de la naturaleza, la exploración de la herida y el dolor, e incluso rinde un homenaje al poeta leridano Màrius Torres. Y permite ir más allá en la carrera de quien también fue conocido como actor de culto de Bigas Luna.

Artista total, precursor y referente del arte conceptual en Catalunya

Àngel Jové (Lleida, 1940-Girona, 2023) fue uno de los precursores y referentes del arte conceptual en Catalunya. Antes de interesarse por el cine de la mano de Bigas Luna (Bilbao, Caniche, Angustia, Las edades de Lulú...), Jové formó parte del Grup Cogul en su Lleida natal, junto a artistas como Víctor Pérez Pallarés, Ernest Ibàñez, Albert Coma Estadella, Albert Vives o Jaume Minguell, pero pronto se proyectó más allá de Ponent. Los vitrales del Saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida y de la Capella de Jesús de la Seu Vella llevan su firma.