Doble cita poética en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Intensa jornada poética ayer en Lleida en el marco del festival Poesia Lleida y con vistas a la celebración del Día Mundial de la Poesía, que se conmemora mañana sábado. Por un lado, el festival se centró en las exposiciones que pueden verse desde el pasado 1 de marzo en el Museu Morera en homenaje al artista Àngel Jové. El director de la pinacoteca, Jesús Navarro, ofreció una visita guiada a ambas muestras, antes de que el público disfrutara de una singular 'acción-concepto' ideada por los comisarios del Poesia Lleida, Anselm Ros y Meritxell Cucurella-Jorba, con la participación de la actriz y cantante Glòria Ribera.

Asimismo, la cita poética también se celebró en la Biblioteca Pública, coincidiendo como en los últimos años con el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Uno de los claustros del edificio acogió la lectura del manifiesto del grupo “Empoderats” de la Associació Down Lleida y del poema conmemorativo este año en Catalunya Foc d’ocell, del mallorquín Blai Bonet, en diversos idiomas. La acción estaba previsto que culminara con un recital de música y poesía del grupo Cantívers.