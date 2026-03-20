Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Juan de la Rubia (La Vall d’Uixó, 1982), organista titular de la basílica de la Sagrada Família y director de la Orquestra del Miracle, actuará hoy (20.30 horas) en la Iglesia de la Sang de Lleida junto al violinista Adrián Linares, dentro del marco del festival De llums i tenebres, impulsado por la Fundació Horitzons 2050.

Hoy ofrecerá junto a Adrián Linares un programa basado en la música veneciana de los siglos XVI y XVII. ¿Qué le motivó a escoger este repertorio para esta ocasión?

Hemos diseñado un programa centrado en compositores venecianos y en la influencia que ejercieron sobre otros autores italianos. Venecia fue un foco musical que marcó muchas tradiciones europeas. Incluimos obras desde autores del siglo XVII hasta Vivaldi. Queremos transmitir la riqueza de esa música.

¿Cuál diría que es la pieza central del programa para entender la escuela veneciana?

Vivaldi cierra el programa y sintetiza la esencia de la escuela veneciana. Aunque hoy es el compositor más conocido, no fue su impulsor original sino que recoge la tradición que se desarrolló principalmente durante el siglo XVII.

Dirige la Orquestra del Miracle. ¿Cómo nació este proyecto y qué lo hace especial?

Surgió hace unos años con el festival Espurnes Barroques. La idea era crear una orquesta estable asociada al entorno de la Casa del Miracle del Solsonès, donde convivimos y ensayamos. Esa conexión se refleja en la música y hace que los conciertos sean muy especiales.

Además, es organista titular de la basílica de la Sagrada Família. ¿Cómo llegó a esa posición?

Empecé a finales de 2010, coincidiendo con que se retomaban los actos litúrgicos en el templo. Desde entonces, mi papel ha ido evolucionando según las necesidades de la basílica, que apuesta por la música dentro de la liturgia.

¿Cómo influyen la arquitectura y la acústica del templo en su interpretación?

La arquitectura condiciona mucho el sonido. La acústica obliga a adaptar la interpretación y ofrece un entorno único; es un privilegio tocar allí. Recuerdo momentos impactantes, como el funeral por las víctimas del accidente de Germanwings (2015), que tuvo lugar en la basílica. Fue muy emotivo y me permitió comprender el poder sanador de la música en contextos de tragedia.

Para la inauguración de la Torre de Jesús y la visita del papa León XIV en junio, ¿habrá un programa musical especial?

Participarán cientos de cantores y algunas de las principales corales de Cataunya. Queremos acercarnos a la idea musical que tenía Gaudí para la basílica, que era la de poner la voz en el centro.

¿Alguna obra será especialmente simbólica para la ocasión o para el público?

Aún no está del todo cerrado el repertorio, pero la idea es que incluya obras muy reconocibles de la tradición catalana, como el Virolai, con las que el público pueda identificarse. Yo coordino la parte musical, pero a nivel litúrgico hay filtros específicos que se tienen que decidir. Además, en una visita papal pueden llegar indicaciones desde el Vaticano.