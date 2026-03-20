“Llull fue crítico con la lujuria, por eso pienso que la conocía bien”

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El escritor barcelonés David Cirici (1954) ha publicado L’escala de sorra (La Campana), una novela ambientada en el siglo XIII que ofrece una visión más humana de Ramon Llull. El autor la presentó ayer en la librería Abacus de Lleida. La obra parte de los vacíos sobre la vida personal del pensador mallorquín. “En sus textos deja entrever su carácter y su propia biografía”, explica Cirici, que se fija especialmente en el momento de su conversión: el paso de una vida marcada por el deseo a la entrega religiosa, una ruptura que el propio Llull vincula a la renuncia a la lujuria. Aunque actúa como hilo conductor, Llull no es el protagonista. La historia sigue a una monja y a un esclavo musulmán a su servicio, mientras el filósofo adopta un papel secundario investigando un crimen en un monasterio. “Me interesaba mostrar su inteligencia y su lógica en acción”, señala el autor. Con elementos de aventura, amor y misterio, Cirici subraya que no es una novela histórica convencional: “Lo importante es la humanidad del personaje”.