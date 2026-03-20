Un gran mural en la plaza Ricard Viñes visibilizará al pianista

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Un gran mural de arte urbano en la fachada del número 1 de la plaza Ricard Viñes de Lleida rendirá homenaje al pianista leridano que da nombre a este céntrico enclave de la ciudad. El alcalde, Fèlix Larrosa, anunció ayer esta intervención artística –que está prevista en mayo–, porque “el espacio público es un lugar idóneo para homenajear a nuestros personajes ilustres”. Larrosa añadió que este mural “será un punto de encuentro con nuestra historia y una manera de acercarla a las nuevas generaciones”. También valoró de forma “muy positiva” las más de 180 actividades que se han organizado en el 150 aniversario del nacimiento de Ricard Viñes, una efeméride que se alargará este 2026 con actos como una exposición en el Auditori en noviembre con objetos personales del músico. El comisario del Any Viñes, Màrius Bernadó, aseguró que el impacto económico de la conmemoración ha sido de 1,4 millones de euros, con más de 800 contenidos publicados en medios estatales e internacionales y una audiencia de 450 millones de personas.