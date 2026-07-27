Puigcerdà acogerá finalmente el Cerdanya Filme Festival después de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

ACN Puigcerdà - Puigcerdà acogerá finalmente el Cerdanya Filme Festival (CFF) después de que la Fundación Cerdanya Cine y el Ayuntamiento hayan llegado a un acuerdo que desbloquea el conflicto sobre el uso de los espacios municipales, de manera que el certamen se ampliará durante todo el mes de agosto con unas 250 proyecciones y actividades repartidas en cinco municipios de la comarca. La 17.ª edición arrancará el 30 de julio a las 19 h en el Casino Ceretano con la proyección de cortometrajes KM0 y la presencia de sus directores, y se alargará hasta finales de agosto a Puigcerdà, Prullans, Montellà i Martinet, Alp y Bolvir.L'acord con el consistorio pone fin a semanas de tensión a raíz de la disponibilidad del Casino Ceretano, sede histórica del festival, que había llevado a la Fundación a amenazar con trasladar el certamen a otro municipio. Finalmente, el festival ha podido mantener su formato habitual en Puigcerdà como epicentro de la edición, ampliando incluso las fechas inicialmente previstas (del 1 al 16 de agosto) hasta el periodo del 30 de julio al 30 de agosto.

Entre las proyecciones previstas, que suman 196 cortometrajes y 54 largometrajes y documentales seleccionados de entre más de 3.500 obras recibidas, hay 12 preestrenos y 50 estrenos. Como novedad, la sección de cortometrajes nacionales, calificadora para los Premios Goya, se concentrará entre el 30 y el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto, coincidiendo con las jornadas de industria.

Entre las películas destacadas de esta edición hay Balandrau, que se proyectará el 31 de julio en el Casino Ceretano con la presencia del director, Fernando Trullos, y del actor Marc Martínez, que al día siguiente impartirán una clase magistral sobre los retos de la dirección del filme. El certamen también acogerá 12 preestrenos, entre las cuales 'Una pistola, una banda i un Ós Panda', de Oriol Cardús y rodada en la Cerdanya; 'Manual per a superherois: la màscara vermella', de Anoo Bhagavan i Patrik Forsberg; y 'El Último Vikingo', de Anders Thomas Jensen. La selección incluye también títulos como 'Viva', de Aina Clotet; 'Magallanes', de Lav Diaz; 'La isla de Amrum', de Fatih Akin; 'Altas Capacidades', de Víctor García León; 'Tres Adioses', de Isabel Coixet; 'Love Me Tender', de Vicky Krieps; y 'Un arbre és un arbre', de Carlos Marqués-Marcet y Aleix Plademunt, entre otros. Aparte de Puigcerdà, también habrá proyecciones en la plaza Pere Sarret de Martinet, en el local social de Montellà, en el Casino de Alp y en Cal Fanxico de Bolvir.

El director del CFF, Jordi Forcada, ha destacado la consolidación del proyecto para el sector audiovisual de la Cerdanya, el Pirineo y la región transfronteriza, remarcando el interés cultural, artístico, industrial y turístico.

Conciertos, teatro y jornadas de industria

Aparte del cine, el festival incorpora un ciclo de siete conciertos de música de cine en el Casino de Alp y en Bolvir, entre los cuales un tributo a Hans Zimmer y una sesión dedicada a bandas sonoras de la Warner Bros. Como novedad, se añaden dos espectáculos teatrales.

Las jornadas de industria, en Prullans, se alargan a cinco días y estrenan un pitch de adaptaciones literarias al audiovisual con editoriales, autores y productoras. El festival también acoge el LapPro Verano, un laboratorio de creación para proyectos vinculados a la naturaleza y los espacios abiertos, y estrena, junto con la Asociación de Profesionales de la Interpretación y la Dirección de Catalunya, un programa de becas para profesionales del sector.

La lectura del palmarés se hará el 15 de agosto a las 21.30 horas, coincidiendo con la proyección de la película protagonizada por Emma Vilarasau. El certamen, colaborador de los Premios Goya, reparte unos 11.000 euros en las principales categorías y 30.000 euros en el conjunto de la selección oficial.