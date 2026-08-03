La Pedra Parla cierra su 11 edición con lleno absoluto y un brillante homenaje a Vivaldi

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Pedra Parla cerró ayer su 11 edición en el monasterio de Vallbona de les Monges con un balance muy positivo. El ciclo ha vuelto a convertir el cenobio cisterciense en un espacio de encuentro entre música, patrimonio y espiritualidad, con tres conciertos que han llenado de público el claustro y la iglesia. El festival se clausuró con el concierto de Lina Tur Bonet y MÚSIca ALcheMIca, dedicado a Antonio Vivaldi y con protagonismo especial de Las Cuatro Estaciones. La propuesta llevó una de las obras más populares del Barroco italiano, en una lectura centrada en la fuerza expresiva del violín como voz de la naturaleza y los sentimientos. La violinista y directora ibicenca actuó al frente del conjunto especializado en la interpretación históricamente informada del repertorio de los siglos XVII y XVIII. La formación destacó por una aproximación viva, espontánea y creativa a la música barroca. El director artístico, Jordi Domènech, hizo un balance “muy positivo” de esta edición, que colgó el cartel de completo. Subrayó “la buena respuesta del público, con asistentes habituales y también nuevas caras, así como la variedad artística de la programación”.