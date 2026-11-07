La Nit de les Lletres Catalanes, con nuevos premios y más dotación en otros cuatro

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Nit de les Lletres Catalanes, que se celebrará el 20 de febrero en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), incorporará 2 nuevos premios a la gala, con lo que se entregarán 14, y aumentará la dotación de 4 de los galardones. La presidenta del Institut d’Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, y el de Òmnium Cultural, Xavier Antich, subrayaron ayer que la gala se adelantará respecto a la que tuvo lugar el pasado mes de marzo, alejándose así de Sant Jordi, y señalaron que la voluntad es que se sitúe entre la segunda y la tercera semana de febrero. La gala entregará dos galardones más respecto al año pasado: el Premi de Pensament del IEC, que estará dotado con 15.000 euros a obra publicada, y el Premi Fundació Ramon Llull a la mejor traducción de literatura catalana, dotado con 4.000 euros, y que hasta hora se entregaba en Andorra. Además, el Mercè Rodoreda de cuentos incrementará de 6.000 a 9.000 euros su dotación; el Carles Riba de poesía, de 5.000 a 6.000 euros; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, de 6.000 a 8.000 euros, y el Folch i Torras de literatura infantil, de 4.000 a 6.000 euros. El galardón más importante que se entrega durante la fiesta, el Sant Jordi de novela, mantendrá su dotación de 75.000 euros.