El Museu de Lleida inaugura una muestra con más de 200 grabados de Goya

Francisco José de Goya (1746-1828) no solo fue un maestro de la historia de la pintura, precursor de algunas de las vanguardias del siglo XX, sino que también ejerció su magisterio en la faceta de grabador, caracterizada por su gran innovación técnica, estilística y temática y que superó las 250 obras. La mayoría, más de doscientas, las agrupó en cuatro series, que se convirtieron en las más populares de su labor artística. Desde hoy, pueden contemplarse en el Museu de Lleida en la exposición Volaverunt, que reúne los grabados de las series Los caprichos (1797-1799), Los desastres de la guerra (1810-1815), Tauromaquia (1815-1816) y Proverbios (1815-1823), en una edición impresa entre 1937 y 1938 y conservada desde 1944 en el Museu de Mataró.

Esta exposición itinerante, que podrá visitarse hasta el 28 de febrero, se amplía en Lleida con seis grabados más de Goya procedentes de la colección Gelonch Viladegut, que permiten establecer un diálogo entre los aguafuertes y aguatintas conservados en el Museu Mataró y la colección depositada en la pinacoteca leridana. Así, entre estas obras incorporadas de la colección leridana se encuentran las tituladas Farándula de charlatanes y Que se rompe la cuerda (en el centro de la página), ambas de la serie Los desastres de la guerra; Temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza, de la serie Tauromaquia; y otras tres estampas que no pertenecen a las grandes series oficiales de Goya: Pequeño prisionero (a la derecha), El cantor ciego y Lluvia de toros.

Además, esta exposición producida por el Museu de Mataró e impulsada por la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya pone en diálogo estas cuatro grandes series de grabados con las interpretaciones de artistas contemporáneos a través de propuestas de Irene Solà, Anna Dot y Marcos Prior, creadas específicamente para la exposición y que exploran diferentes maneras de leer, reinterpretar y cuestionar estas obras, además de abrir nuevas perspectivas sobre las imágenes que creó el artista aragonés.

Así, entre las actividades previstas, hoy mismo (11.00 h), después de la inauguración y de una visita guiada por la comisaria, Aina Mercader, el artista Marcos Prior dibujará en directo la desaparecida estampa Se aprovechan, de Los desastres de la guerra. Además de conferencias, el 19 de diciembre, Anna Dot impartirá un taller en torno a los gestos de las manos y la lengua de signos; y el 20 de febrero, visita teatralizada a cargo de la compañía La Soledad.