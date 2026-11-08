Bruce Barth, ‘Amic del Jazztardor’

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El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida será escenario hoy domingo de una nueva cita del festival Jazztardor, con la actuación del pianista neoyorquino Bruce Barth (1958) al frente de un trío con Roz Macdonald al contrabajo y Stephen Keogh a la batería (20.00 h, 18€). El artista, nacido en California pero formado en la escena de Nueva York, está considerado por la crítica como uno de los pianistas de jazz más destacados de su generación. Como habitual colaborador Jazztardor, el festival le entregará la distinción Amic del Jazztardor, en reconocimiento a su estrecha vinculación con el certamen y con Lleida en las últimas décadas. Esta relación es especialmente profunda gracias a la complicidad artística con el director del Jazztardor, Josep Ramon Jové. En el concierto, Barth incluirá composiciones propias inspiradas en Lleida, así como improvisaciones creadas a partir del universo pictórico del artista leridano Antoni García Lamolla, en un diálogo entre música y artes visuales.