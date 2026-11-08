Crean una plataforma para conectar agricultores y ganaderos con empresas de servicios

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Ser un punto de encuentro entre agricultores y ganaderos con empresas proveedoras de servicios agrícolas. Este es el objetivo de la plataforma FaenON para paliar las dificultades de los profesionales para cubrir los trabajos del primer sector.

La plataforma, creada por dos vecinos de Butsènit d'Urgell, en Montgai, quiere contribuir al relevo generacional, evitar la fuga de talento y ser una herramienta para frenar la despoblación. "Queremos que cuando un agricultor o ganadero necesite hacer algún trabajo y no disponga de las herramientas necesarias, vaya a la plataforma para solucionarlo", ha dicho uno de los cofundadores, Josep Amigó.

La previsión es que en los próximos meses el proyecto se consolide en las comarcas de Lleida y después extenderse por todo Catalunya y Aragón. La plataforma funciona vía página web y el profesional agrícola puede pedir un servicio como quien pide un taxi o reserva un hotel, a la vez que la empresa proveedora promociona su trabajo.

De esta manera, FaenON nace para hacer las explotaciones "más rentables y solventes" a la vez que las empresas encuentran un canal para conectar con nuevos clientes. "Los tiempos han cambiado y a menudo ya no encuentras a nadie de tus contactos que pueda hacer una tarea que a veces resulta inaplazable, mientras que a unos kilómetros de tu municipio hay alguien que sí que la puede hacer. Esta plataforma ahora abre nuevas puertas", ha comentado Amigó.

Así, FaenON ofrece diferentes servicios de preparación de terrenos, mantenimiento de fincas y gestión de tierras, así como de gestión de deyecciones ganaderas y de suministros y logística en el caso de la ganadería. También es un espacio dónde alquilar maquinaria.

Todo, con un mostrador para asegurar que los trabajos se hacen siguiendo un calendario, con referencias de precios para evitar cifras abusivas o desajustes y un apartado de valoración del servicio. Así, el cofundador Fermí Seró ha apuntado que, además de dar servicio a los campesinos que ya hay en activo, también puede ser una herramienta de apoyo para los jóvenes que inician su actividad.

Creadores de la plataforma FaenON mirando su página web

El arrendamiento de fincas es, actualmente, una de las cosas que más piden a los primeros usuarios, aunque Amigó destaca que la plataforma también servirá para dar respuesta a otro factor de gran demanda en el sector como lo es la mano de obra. Por otra parte, uno de los retos que afronta esta empresa emergente es la brecha digital, aunque defienden que la plataforma está creada para que los encargos se lleven a cabo "de manera fácil e intuitiva".