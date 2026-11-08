Lo Pau de Ponts: «Tenemos que estar orgullosos del carácter de Ponent»

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

Pau Pinós (Ponts, 1993), conocido artísticamente como Lo Pau de Ponts, celebra diez años de trayectoria con Arriba la Festa Major, una gira que arrancó ayer en la sala Era del Sot de Vic y que el sábado, a las 19.00, llegará al Teatre de la Llotja. El músico y cómico de la Noguera presenta un espectáculo con banda en directo que combina canciones populares, temas propios, garrotins y mucho humor, con el que trasladar el ambiente festivo al escenario. Después de una década reivindicando el carácter y el habla de Ponent, Lo Pau afronta esta nueva etapa con la ilusión de seguir conectando con su público.

¿Qué vamos a encontrar en su nuevo espectáculo?

Después de diez años recorriendo Catalunya en solitario, he preparado un espectáculo con el que quiero llevar una fiesta mayor al escenario, con todos sus ingredientes. Está pensado para todos los públicos y también quiero dar protagonismo a la cultura popular de cada lugar donde actúo. Este sábado, por ejemplo, me acompañará la Colla Gegantera de Ponts y lo vamos a pasar muy bien. Será una actuación a la que pueden asistir tanto mayores como pequeños.

¿Cómo surge esta idea de trasladar una fiesta mayor a una sala o un teatro?

La idea surgió a raíz de la actuación que hice el pasado marzo en la sala Luz de Gas de Barcelona, donde lo pasamos muy bien y fue todo un éxito de público. Participaron personalidades como Joan Laporta, el presidente del Barça, Artur Mas o la Iaia Angeleta. Quería recuperar aquel ambiente y además celebrar estos diez años de trayectoria cerca de mi público, rodeado de la gente con la que siempre nos lo hemos pasado muy bien.

Diez años después de empezar con las parodias y los ‘garrotins’, ¿se imaginaba entonces que acabaría haciendo una gira como esta?

En el escenario sigo siendo el mismo de siempre y, al final, es el público quien decide si quiere saber más de ti. Estoy muy agradecido a todas las personas que han hecho posible que haya llegado hasta aquí. Por eso también he querido celebrar estos diez años cerca de la gente que me quiere y me ha acompañado durante todo este tiempo, como el público de Lleida.

El sábado actúa en la Llotja. ¿Impone más jugar en casa, delante de un público que conoce perfectamente todo aquello de lo que habla en sus canciones?

Más que imponerme, es algo especial para mí. Es mi casa, donde empezó todo este tinglado. Actuar en la Llotja de Lleida es una manera de dar las gracias a todos los que me han seguido durante estos años y también de llegar a gente que quizá todavía no me ha visto en directo. Todo el mundo es bienvenido. Seguiremos haciendo el humor que nos caracteriza, pero esta vez el público tendrá mucho más protagonismo. He querido incluir muchas canciones conocidas para que la gente pueda cantar y participar. Lo típico que puede ocurrir en una fiesta mayor de verano en cualquier municipio de Lleida. Y también estarán los temas que todo el mundo conoce.

Ha hecho del habla de Ponent y de la vida de pueblo su seña de identidad. ¿Cree que todavía nos miran un poco por encima del hombro desde Barcelona?

No tiene demasiada importancia lo que puedan pensar en otros lugares. Lo importante es ser fiel a tus raíces, a tu manera de ser y a todo aquello que nos diferencia de la gente de Barcelona, Tarragona o Girona. No creo que se rían de nuestra manera de hablar en Ponent, sino que les resulta simpática e incluso un poco exótica. Tenemos que estar muy orgullosos de cómo somos y de lo que hemos heredado de nuestros padres y abuelos. No hace falta exagerarlo, pero tampoco esconder nuestra manera de ser.

Con todo lo que ha cambiado el humor estos últimos años, ¿ahora se piensa dos veces las bromas o sigue haciendo las mismas que al principio? ¿Hay alguna cosa con la que no se puede bromear?

Siempre he intentado ser muy respetuoso con todo el mundo, aunque seguro que hay gente que no entiende mi humor. Tampoco se puede gustar a todos. Hay temas que prefiero no tocar, por una cuestión de sentido común, como las minorías o las víctimas de determinadas situaciones. No me parece justo hacer humor a su costa y tampoco es algo que me apetezca hacer.

Después de actuar en la Llotja de Lleida y de estar con el público que más le conoce, ¿por dónde continuará la gira?

El día 28 estaremos en la sala Lo Submarino de Reus, con los ganxets, aunque la gente de Tarragona también está invitada a venir al espectáculo, y el 12 de diciembre en Olot, donde cerraremos esta gira. El año que viene ya intentaremos ir a Os de Balaguer.