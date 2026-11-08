Txema Martínez: «Un poeta no puede repetirse, siempre busco nuevos desafíos»

Ha titulado el espectáculo Perquè el silenci és quan no s’acaba. Parece contradictorio.

Es un verso del nuevo poemario que estoy preparando, casi acabado ya. De hecho, aún no le he puesto título. Este verso me llamó la atención y va bien con el leit motiv del libro, el silencio.

Así, desvelará ante el público algunos de sus nuevos poemas.

Sí, la idea del recital es ofrecer material nuevo de este libro con mil versos escritos todos seguidos. Nunca había escrito un poema tan largo. Eso sí, de vez en cuando hay paréntesis, como un texto perdido. Es un poema construido de esquejes, como si aparecieran partes del discurso largo del libro.

El recital le hace especial ilusión.

Hace tiempo que no leo nada de forma individual ante el público. Ahora, pasados los 50, quiero hacer cosas que me apetezcan y cuando yo quiera. Me gustaría implicarme más en la vida cultural de Lleida. Además, el recital estaba previsto en principio para el miércoles 11, pero después se adelantó al martes 10 para no coincidir con la convocatoria del día de huelga. ¡Y el martes es mi cumpleaños! Me hizo gracia poder celebrarlo así.

En el Vespres en Vers no estará solo en el escenario.

Me acompañará a la guitarra el leridano Albert Oliva, con quien ya colaboré hace más de quince años en el festival de poesía Mahalta. De forma totalmente inesperada, el día después de proponer su nombre, me lo encontré en la calle en Barcelona, ya hacía al menos diez años que no nos veíamos, porque él vive en Ibiza. Fue el destino.

Su nuevo poemario, con mil versos sin interrupción, ha sido un reto para usted y también puede serlo para los lectores.

Después de casi una decena de libros, siempre intento abordar nuevos retos. La poesía es como un camino y las necesidades expresivas van evolucionando a lo largo de la propia vida. Un poeta no puede repetirse, es muy aburrido. Yo intento dar pasos adelante, buscar nuevos desafíos literarios, y este es mayúsculo. Reconozco que es un libro difícil, denso.... Puede ser difícil de leer pero, igual como ocurre con una novela, se trata de ir leyendo poco a poco. Y tengo mucha confianza en los lectores de poesía, muy acostumbrados a leer de todo.

Ha tardado más de tres años desde el anterior libro, Camí a Milmanda. Poesía a fuego lento.

Siempre he escrito libros de poesía y no poemas sueltos, que luego acabas reuniendo en un volumen. Siempre he pensado o he ido a buscar un libro para expresar una cuestión determinada. Y entre libro y libro, no escribo. Después de Dol, que publiqué en 2012, pensé que nunca más volvería a escribir, me había vaciado y dado todo. Era como un adiós a la poesía. Pero la vida da muchas vueltas. Y ocho años después escribí Maria, el poemario de amor con el que gané los Jocs Florals de Barcelona.

Cuenta en su haber con casi tantos premios como libros publicados. ¿Es imprescindible ganar galardones para ser más visible?

Los premios son una manera de dar vía al libro y, ante tanta competencia, te dan más visibilidad. Justo hace treinta años gané el Salvador Espriu de poesía joven con Ulls d’ombra. Fue una palanca que me dio mucha seguridad en lo que hacía. Y el poemario salió en la colección L’Escorpí de Edicions 62, ¡donde publicaba Espriu! Todo creador necesita del reconocimiento y ganar un premio te da la oportunidad de llegar a la editorial y a las librerías y encontrar a los lectores. Si vas escribiendo y guardando los poemas en un cajón, acabas en un bucle creativo a veces muy peligroso.

Y es fundamental en poesía para vender.

Aquel mito de que la poesía no vende no es cierto del todo. La poesía juega en otra división, aguanta más en las librerías. Un estudio reciente decía que un 95,5% de los libros publicados en España vendía menos de 100 ejemplares. La poesía tiene otro ritmo, un recorrido más largo.

Comentaba que le gustaría ‘volver’ a la vida cultural de la ciudad. Desde el final abrupto en 2012 del festival de poesía Mahalta, siempre se ha mostrado crítico con la política cultural en Lleida. ¿Le ha pasado factura?

En la vida todo te pasa factura, para bien o para mal. Soy muy crítico porque pensaba que habíamos heredado herramientas poderosas de la época de Jaume Magre y Antoni Llevot. Lleida estaba en disposición de despegar, pero aquel legado se dejó perder. La cultura no debería medirse solo con cifras a corto plazo. Hay que mirar a largo plazo y buscar complicidades hablando con todo el mundo. Algunos lo intentamos pero no lo logramos. He dimitido.