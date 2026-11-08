Tres cines leridanos proyectan en directo una ópera de Londres

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Cines de Lleida (Ocine Premium), Alpicat (JCA) y Tremp (Espai Cultural La Lira) conectarán el próximo martes con la Royal Opera House de Londres para proyectar en directo Carmen, una de las óperas más populares de todos los tiempos, y la segunda más representada de la historia de su repertorio. La función también se proyectará en 116 cines de 99 localidades de España. La producción de Damiano Michieletto permitirá al público reencontrarse con una puesta en escena que ya pudo verse el año pasado en el Teatro Real de Madrid, uno de los coproductores.