Cultura rehabilitará las murallas y el cimborio de la Seu Vella de Lleida con una inversión de medio millón de euros

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El Ministerio de Cultura invertirá 500.000 euros en la restauración de las murallas y el cimborio de la Seu Vella de Lleida. La ayuda del ministerio se distribuirá en dos anualidades para los próximos dos años y consistirá en asegurar la estabilidad y la puesta en valor del cimborio de la antigua catedral y de las murallas del conjunto monumental.

Los trabajos de rehabilitación se suman, así, a los que el ministerio ya finalizó el marzo pasado, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), y que consistieron en la restauración de las cubiertas del claustro. Las obras finalizadas en marzo supusieron una inversión de 654.743,90 euros por parte del ministerio.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha visitado este lunes el exterior del conjunto monumental, dónde ha afirmado que las inversiones del ministerio demuestran que están "volcados a la protección de un patrimonio que es absolutamente imprescindible por Catalunya y un símbolo de Lleida".

Pregunta a Feijóo que "aclare" si el PP quiere prohibir el catalán al Congreso

Urtasun también ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que "aclare cuál es la posición del Partido Popular" sobre el futuro del catalán en el Congreso, después de las voces contradictorias de Cayetana Álvarez de Toledo y Xavier García Albiol sobre esta cuestión.

Desde Lleida ha dicho: "Cayetana Álvarez de Toledo dijo que la primera medida que tomaría si hubiera un gobierno de PP y Vox es la retirada del uso del catalán en el Congreso, cosa que es absolutamente vergonzosa. Y ayer, en cambio, Xavier García Albiol dijo que él no compartía esta medida o dejó a entender que no la compartía. Y yo, por lo tanto, quiero interpelar directamente al señor Núñez Feijóo para que nos aclare cuál es la posición del Partido Popular", ha explicado el candidato del Comuns-Front Ampli.

Entre otros ha hablado también de la decisión del Supremo de mantener el voto a los hijos de los nacionalizados con la ley de nietos, ha remarcado que le parece injusta la retirada del 12% de la producción de aceite de oliva decretada por el gobierno español y ha calificado "de extrema gravedad" que el abogado del PP se reuniera con Koldo García.