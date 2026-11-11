El poeta Txema Martínez, en el Teatre de l’Escorxador

En el recital poético, Txema Martínez estuvo acompañado a la guitarra por Albert Oliva. - JORDI ECHEVARRIA

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El poeta Txema Martínez celebró ayer su 54 cumpleaños de la mejor manera: leyendo algunos de sus nuevos poemas en la sala 2 del Teatre de l'Escorxador de Lleida, en la segunda cita de otoño del ciclo Vespres en vers, acompañado a la guitarra por el músico Albert Oliva.

En el recital, titulado Perquè el silenci és quan no s’acaba, Martínez desveló fragmentos de su próximo poemario, aún sin título, un proyecto en el que ha abordado el reto de escribir mil versos sin interrupción.

Como explicó en una entrevista en SEGRE publicada el pasado domingo, el poeta leridano apuesta “siempre por emprender nuevos retos. Un poeta no puede repetirse, es muy aburrido. Yo intento dar pasos adelante, buscar nuevos desafíos literarios, y este es mayúsculo”. El poemario está casi acabado, en fase de corrección, y podría publicarse en 2027.