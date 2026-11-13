Rosalía triunfa en los Latin Grammy 2026 con seis galardones entre los cuales el premio al álbum del año por 'Lux'

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Rosalía ha sido la gran triunfadora de los Latin Grammy 2026 al recibir un total de seis galardones. La cantante y compositora catalana ha arrasado este año con su disco 'Lux' en la gala que se ha celebrado en Las Vegas y ha recibido los premios al álbum del año, al mejor álbum de música alternativa, a la canción del año y mejor canción pop por 'La perla', al mejor vídeo musical de formato corto por 'Sauvignon Blanc' y a la mejor ingeniería de grabación para un álbum por el equipo de 'Lux'. "Sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor", ha dicho Rosalía, con lágrimas en los ojos, al recoger el premio en el mejor álbum.

La Academia Latina de la Grabación ha celebrado este jueves la gala número 27 de los premios Latin Grammy 2026, en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada. Rosalía ha llegado a la gala con siete nombramientos, de los cuales ha recibido seis.

'Lux' para mí ha sido un salto al vacío "

Después de recibir el premio al mejor álbum del año, Rosalía, muy emocionada, ha recordado que es la tercera vez que gana este galardón. "Si El mal querer fue un sueño o Motomami fue una apuesta, Lux para mí ha sido un salto al vacío. Y creo que es muy importante decir tu verdad y que los otros puedan decir su verdad y este disco es la mía". "Gracias a Dios, gracias a los míos, a mi familia, a mis amigos. Gracias por vuestro amor y por modelarme hasta convertirme en quien soy hoy", ha señalado. Ha reconocido que es consciente de que todavía tiene mucho por aprender. "Y sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor".

Bad Gyal no ha conseguido ninguno de los dos premios a los cuales estaba nominada, a la mejor interpretación de reguetón por 'Choque' y al mejor álbum de música urbana por 'Más cara'. El premio a la mejor interpretación de reguetón ha sido para 'Verano rosa', de Karol G y Feid, y el mejor álbum de música urbana por 'Tropicoqueta', de Karol G.