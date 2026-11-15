Aragón dice que restaurará las pinturas profanas de Sijena para exhibirlas en 2028

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El gobierno de Aragón iniciará trabajos técnicos y de restauración de las pinturas profanas de Sijena que conservan el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) –uno de los dos ciclos artísticos que la justicia ha ordenado devolver–, una vez que regresen al monasterio oscense el próximo 2 de diciembre. El objetivo: exhibirlas al público a partir de los primeros meses de 2028. Así lo anunció ayer el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, tras una visita técnica al edificio. “Sesenta y seis años después, las obras volverán finalmente al lugar para el que fueron concebidas y donde adquieren todo su significado”, subrayó. El regreso del conjunto mural románico será “una magnífica noticia para Aragón y para el patrimonio cultural, dado que regresarán a su contexto original”, remarcó Azcón. Los trabajos para el desmontaje, embalaje y transporte de estas pinturas desde la sala 17 del MNAC, donde se exhiben, hasta el monasterio comenzarán este próximo martes, a puerta cerrada y con la participación de un equipo técnico propuesto por Aragón.

Azcón reclamó de nuevo el retorno también de las pinturas de la Sala Capitular del monaterio, una operación de traslado que desde el MNAC se insiste en calificar de temeraria.