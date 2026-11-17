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Los trabajos de desmontaje de los ocho plafones de las pinturas profanas del monasterio de Sijena han empezado este martes a puerta cerrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), con una veintena de técnicos del centro, expertos en restauración designados por el Gobierno de Aragón y de la empresa SIT.

Así lo han confirmado fuentes del MNAC a los medios de comunicación, después de que a primera hora de la mañana llegara al museo el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, acompañado por otros miembros de la dirección general. En declaraciones a los periodistas, Olloqui, que ha sido recibido por el presidente del MNAC, Joan Oliveras, y el director del MNAC, Pepe Serra, ha señalado que la experiencia que se inicia hoy es una "prueba piloto" para "el futuro traslado de las pinturas de la sala capitular".

Las pinturas profanas son ocho paneles que datan de en torno al año 1200, que no sufrieron el incendio del monasterio en 1936, mientras que las pinturas más importantes son los grandes murales románicos de la sala capitular que sí fueron dañados por el incendio declarado al inicio de la Guerra Civil.

Olloqui ha señalado antes de visitar las pinturas que los aragoneses están "totalmente determinados al cumplimiento de la sentencia judicial", que indica que deben volver al monasterio oscense de Sijena.

Sin embargo, la pasada semana, el director del museo, Pepe Serra, indicó que, mientras siempre ha visto viable que las pinturas profanas se trasladaran en "perfecto estado" hasta Aragón, el caso de las pinturas que se ubicaban en la sala capitular del monasterio es diferente. A su juicio, el MNAC "No tiene capacidad, ni recomienda" su traslado, a tenor de todos los informes que posee, entre ellos el del ICROM, el instituto de referencia en el mundo, e insistió en que retirarlas "genera un riesgo de destrucción tan alto que desaconseja la operación".

Pedro Olloqui: "El traslado es viable"

Antes de acceder al centro y visitar, tanto la sala de las pinturas profanas como las de la sala capitular, Pedro Olloqui ha indicado que los trabajos que se inician hoy serán una "prueba piloto" para el futuro traslado de las otras pinturas, tras una sentencia que ha dejado "cerrado" el caso como "cosa juzgada y, por tanto, ley para las partes".

"El traslado de las pinturas de la sala capitular es viable y es así sobre la base de las declaraciones del director del MNAC, de los técnicos del MNAC y de otros técnicos. Es doctrina consolidada y ley para las partes. El traslado de las pinturas profanas es la primera experiencia para aprender y garantizar ese segundo traslado", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que los aragoneses no van a renunciar "en ningún caso a la vuelta de la totalidad del patrimonio, porque es cosa juzgada su vuelta a Sijena y la viabilidad del traslado". Olloqui, por otra parte, ha subrayado la "disposición y colaboración" de su gobierno con el museo catalán para el "desarrollo total del cumplimiento de la sentencia".

"Creo –ha proseguido– que Aragón y Cataluña, las instituciones aragonesas y las catalanas, estamos emplazadas a dar ejemplo al mundo de colaboración institucional, de fraternidad territorial. Entiendo el duelo por la pérdida, pero no entiendo la construcción de un conflicto por el cumplimiento de la sentencia".

Abrir una etapa de cooperación

En su comparecencia, ha desvelado que ha pedido entrevistarse con el director del MNAC, Pepe Serra, con el que espera "abrir una etapa de cooperación", tras una relación epistolar que "ha tenido mucha tensión, pero me gustaría quitar dramatismo, introducir normalidad y que hoy fuera un día para conocernos y abrir una relación de cordialidad, institucionalidad". "Lo deseo de todo corazón", ha apostillado.

Además, ha precisado que está previsto mostrar las pinturas profanas en Sijena durante los primeros meses de 2028, unas obras "con gran valor patrimonial por su temática no religiosa, puesto que eran la expresión del poder político del Monasterio de Sijena en la Corona de Aragón". En su opinión, "son las grandes desconocidas" y ahora se llevará a cabo un "estudio historiográfico pormenorizado", así como un "buen trabajo de restauración y consolidación" porque cree que habrá "grandes sorpresas en el proceso de restauración, porque hay importantes restos de cal".