El pasado 18 de agosto se cumplieron 90 años del asesinato de Federico García Lorca, apenas un mes después del inicio de la Guerra Civil. Para conmemorar aquella pérdida irreparable y recordar también las nueve décadas del trágico conflicto bélico que marcó la historia de la España del siglo XX, el ayuntamiento de Lleida quiso abrir ayer la tradicional semana de actividades culturales previa a la gala de los premios literarios Josep Vallverdú de ensayo y Màrius Torres de poesía –se fallarán el viernes– con un espectáculo dedicado a Lorca y a la memoria histórica. El Teatre de l'Escorxador acogió el montaje literario-musical No eren olives, que van ser roses, una idea original de Rosa Mesalles. El estreno del espectáculo llenó tres cuartas partes de la platea y sirvió para repasar la trayectoria vital y artística de García Lorca desde su infancia hasta su eclosión como dramaturgo y poeta, primero en Madrid y después en Nueva York, donde escribió su célebre Poeta en Nueva York, un poemario publicado en 1940, cuatro años después del asesinato del poeta.

El guion de Rosa Mesalles arrancó con la melacólica Canción otoñal —junto a un paisaje nevado de fondo que transportó a más de uno a una de las escenas más célebres de La Bola Negra—, y a partir de ahí recordó una docena de composiciones lorquianas de la mano de la actriz y cantante Júlia Cruz y el guitarrista Abraham Lojo, quienes, junto a la directora, se ganaron la larga ovación final con las versiones cantadas de Los cuatro muleros, Nana del caballo grande, Romance sonámbulo y Pequeño vals vienés.

La semana cultural sigue hoy con la presentación de las obras ganadoras del Vallverdú y el Màrius Torres del año pasado, y culminará el viernes en la Seu Vella con la gala literaria de entrega de premios, que este año tendrá un recuerdo especial para el escritor Josep Vallverdú, fallecido en julio a los 103 años (ver agenda en el desglose). En la actual edición se presentaron 88 originales a concurso (25 al premio de ensayo y 63 al de poesía), un total de 17 menos que el año pasado, en el que se alcanzó el récord de participación, con 105 obras.