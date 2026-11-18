Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El Teatre de l’Escorxador acoge mañana jueves, a las 20 horas, el espectáculo Cossos en Revolta, un cabaret de circo transfeminista que mezcla circo, música, teatro, movimiento, palabra y humor para reivindicar la diversidad y cuestionar los roles y estereotipos de género.

La pieza nace de un proceso de creación colectiva impulsado y coordinado artísticamente por Anna Rubió, natural de Cervià de les Garrigues, desde la asociación menorquina Acirkaos. Aparte, forma parte del proyecto Circ Lliure de Violències Masclistes i LGTBIQ+Fòbiques. “No se trata tanto de entender el transfeminismo como de salir de los imaginarios que nos han construido”, explica Rubió, que define el espectáculo como “una apuesta artística y política por explorar otras formas de vivir y representar”.

Mediante disciplinas como el circo aéreo, las acrobacias, el baile o el monólogo, los artistas ponen sobre el escenario situaciones y experiencias que invitan a revisar las normas sociales y las formas de exclusión. La propuesta está dirigida a público joven y adulto, a partir de 14 años, y Lleida será la primera parada de la gira fuera de las Islas Baleares. El proyecto nació en noviembre de 2024 en Menorca, a partir de un laboratorio de creación colectiva que culminó con un primer cabaret transfeminista y de identidades disidentes en Es Mercadal. En 2026, tras una residencia escénica en el Teatre des Born de Ciutadella, se estrenó con el formato actual. Rubió recuerda que Acirkaos trabaja las cuestiones de género desde hace años y defiende que el circo también debe revisar sus propias dinámicas. “El circo no es algo aparte de la sociedad: reproduce las mismas violencias y estereotipos”, señala.