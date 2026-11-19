Uno de los documentos del Parque Nacional de Aigüestortes entregado en el ArchivoCedida por el Archivo Comarcal del Alta Ribagorça a la ACN

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El Arxiu Comarcal del Alta Ribagorça ha incorporado el fondo documental del Parque Nacional de Aigüestortes desde 1968 en el 2022. Estos documentos recogen una parte importante de la actividad administrativa y técnica del Parque. Entre los ámbitos documentados también está la protección de la fauna y el seguimiento de diferentes especies|especias pirenaicas, como el urogallo, el rebeco, el oso pardo, la marmota, el quebrantahuesos y el búho|orzuelo pirenaico. La donación incluye expedientes de propuestas y ayudas; documentación sobre proyectos y autorizaciones de obras, refugios e infraestructuras; aprovechamientos forestales, e informes de gestión y seguimiento ambiental. El ingreso representa un volumen de 330 unidades de instalación, equivalentes a 44,2 metros lineales de documentación.

Actualmente, el fondo se encuentra en proceso de tratamiento archivístico. Los trabajos permitirán organizar y describir la documentación para garantizar la conservación y facilitar el acceso y la consulta. En este proceso, el Arxiu Comarcal y el Parque Nacional colaborarán también en las acciones de difusión para dar a conocer el contenido y el valor histórico de este patrimonio documental.

La incorporación de este fondo permitirá preservar una parte significativa de la memoria institucional y ambiental del Parque Nacional y ofrecerá nuevas posibilidades para el estudio de su trayectoria, de la gestión de los espacios naturales protegidos y de la evolución del territorio pirenaico. Además, con este ingreso, el Arxiu Comarcal de lo Alta Ribagorça amplía los fondos documentales que conserva y refuerza su tarea de preservación y difusión del patrimonio documental de la comarca.