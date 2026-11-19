El Arxiu Comarcal del Alta Ribagorça recibe el fondo documental del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Es documentación que abarca el periodo de 1968 a 2022
El Arxiu Comarcal del Alta Ribagorça ha incorporado el fondo documental del Parque Nacional de Aigüestortes desde 1968 en el 2022. Estos documentos recogen una parte importante de la actividad administrativa y técnica del Parque. Entre los ámbitos documentados también está la protección de la fauna y el seguimiento de diferentes especies|especias pirenaicas, como el urogallo, el rebeco, el oso pardo, la marmota, el quebrantahuesos y el búho|orzuelo pirenaico. La donación incluye expedientes de propuestas y ayudas; documentación sobre proyectos y autorizaciones de obras, refugios e infraestructuras; aprovechamientos forestales, e informes de gestión y seguimiento ambiental. El ingreso representa un volumen de 330 unidades de instalación, equivalentes a 44,2 metros lineales de documentación.
Actualmente, el fondo se encuentra en proceso de tratamiento archivístico. Los trabajos permitirán organizar y describir la documentación para garantizar la conservación y facilitar el acceso y la consulta. En este proceso, el Arxiu Comarcal y el Parque Nacional colaborarán también en las acciones de difusión para dar a conocer el contenido y el valor histórico de este patrimonio documental.
La incorporación de este fondo permitirá preservar una parte significativa de la memoria institucional y ambiental del Parque Nacional y ofrecerá nuevas posibilidades para el estudio de su trayectoria, de la gestión de los espacios naturales protegidos y de la evolución del territorio pirenaico. Además, con este ingreso, el Arxiu Comarcal de lo Alta Ribagorça amplía los fondos documentales que conserva y refuerza su tarea de preservación y difusión del patrimonio documental de la comarca.