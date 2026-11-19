El acto de entrega de los premios tuvo lugar en la sede central de BonÀrea en Guissona. - J. BONILLA

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La Càtedra bonÀrea-UdL entregó ayer los primeros Premios Jaume Alsina Calvet, unos galardones creados para fomentar la investigación en materia de diversidad y cohesión social en el mundo rural.

En la categoría de mejor Trabajo de Investigación, dotado con 1.000 euros, el premio recayó en Júlia Planes Talero, alumna del Institut La Segarra de Cervera, por el estudio Les quatre potes que curen. Beneficis emocionals de la Teràpia Assistida amb gossos amb persones amb diversitat funcional. Por su parte, Beth Cerqueda Torrent obtuvo el reconocimiento al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG), de 1.500 euros, por El valor educatiu de les aules multinivell d’escoles rurals a Educació Infantil, elaborado en el grado de Educación Infantil de la Universitat de Lleida.

El presidente y CEO de BonÀrea, Ramon Alsina, remarcó que “el futuro del territorio se construye dando oportunidades a las nuevas generaciones”. Por su parte, el vicerector de docencia de la UdL, Manel Ibáñez, insistió en “la importancia de la investigación” para contribuir al desarrollo social.