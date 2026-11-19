Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El festival de danza urbana de Lleida The Best On celebrará el 20 de febrero su décima edición con una gala en la Llotja, para la que ya se ha abierto la venta de entradas (25€, www.thebeston.es). Impulsado por Dancescape, el festival y certamen coreográfico internacional afronta esta edición con un programa ampliado que se extenderá desde diciembre y hasta marzo y que reforzará el vínculo entre la creación profesional, la formación y la participación ciudadana.