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Lluís Puig, conseller de Cultura de la Generalitat en 2017 y actual diputado de Junts per Catalunya en el Parlament, ha vuelto este jueves a Lleida después de nueve años de exilio por el conflicto del 'procés'. Ha visitado la Seu Vella y el Museu de Lleida acompañado de Isidre Gavín, candidato de Junts en el Congreso por Lleida y de otros representantes de la formación.

La visita al Museo de Lleida ha tenido un significado especial para Puig, que durante su breve etapa al frente de Cultura participó en las reuniones institucionales sobre el conflicto de las obras de arte de Sijena. Estas piezas fueron trasladadas del museo en diciembre de 2017, en plena aplicación del artículo 155.

Puig ha recordado que, como conseller, participó en una reunión del consorcio del museo para analizar cómo afrontar la ejecución de las resoluciones judiciales sobre las obras. Ha defendido que el Govern actuó de acuerdo con la legislación de patrimonio cultural catalana y española.

El exconseller también ha recordado que fue absuelto en el procedimiento judicial relacionado con estos hechos, aunque todavía hay pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria. "Han pasado diez años y no han mejorado en nada nuestras relaciones con el Estado español", ha manifestado Puig, que ha reivindicado fuerza para Junts para seguir defendiendo el patrimonio y la identidad cultural de Catalunya.

El diputado ha señalado que el retorno a Lleida responde también a la voluntad de reanudar el contacto con las entidades culturales del territorio, especialmente en los ámbitos de la cultura y la lengua. Además, ha expresado su apoyo a los candidatos de Junts a las elecciones generales del 29 de noviembre, que según ha afirmado tienen que seguir defendiendo los intereses de Catalunya en Madrid.

Gavín reivindica 1,6 millones de euros para proyectos culturales

Por su parte, Gavín ha situado la defensa del patrimonio cultural y de la lengua entre las prioridades de Junts en el Congreso de los Diputados. "Para Junts, la nación y la identidad catalana son una absoluta prioridad. Y eso quiere decir defender la lengua, pero también nuestro patrimonio cultural", ha afirmado.

El candidato ha recordado los hechos de diciembre de 2017 y ha criticado el papel de los partidos de ámbito estatal. Ha señalado que ni los socialistas, entonces en el gobierno de la Paeria, ni el Partido Popular defendieron los intereses patrimoniales de Lleida, y ha mencionado el apoyo del PSC-PSOE al artículo 155 y el papel del gobierno español del PP en el traslado de las obras.

Gavín ha contrapuesto estos antecedentes al trabajo parlamentario de Junts durante la legislatura. "En estas negociaciones, porque nosotros hemos querido ser útiles al territorio y útiles a la gente, hemos conseguido un millón seiscientos mil euros de recursos para proyectos culturales en diferentes lugares del territorio", ha explicado.

De esta cantidad, 500.000 euros corresponden a la Seu Vella de Lleida, donde Puig y Gavín han conocido, a través de los responsables y expertos del monumento, la estrategia prevista para invertir estos recursos. La visita de Puig se enmarca en los actos de Junts por Catalunya con motivo de las elecciones generales.