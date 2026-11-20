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En el marco del festival Jazztardor de Lleida, el Cafè del Teatre exhibe hasta final de mes la exposición fotográfica Bob Love’s Jazz, en la que el fotógrafo leridano Jordi V. Pou ha viajado en el tiempo hasta los clubes y festivales de jazz del Nueva York de 1948. Pou rinde homenaje al jazz clásico a través de imágenes generadas con programas de IA. El Cafè tenía prevista anoche una jam session de homenaje a Miles Davis. Hoy, Enric Fuster Quartet en el Espai Orfeó (22.00 h).