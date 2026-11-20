El calendario se presentará en el Morera el día 24 (18.30 h). - PAGÈS EDITORS

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El calendario que publica cada año Pagès Editors rendirá homenaje en 2027 a diez mujeres artistas de Lleida, en colaboración con el Museu Morera. Cada lámina exhibirá obras de Pepita Sagañoles (enero), Rosa Siré (febrero y noviembre), Trini Tinturé (marzo y diciembre), Antònia Ferreras (abril), Antònia Aguiló (mayo), Palmira Puig (junio), Aleydis Rispa (julio), Laura Cirera (agosto), Marta Palau (septiembre) y Esther Remacha (octubre).