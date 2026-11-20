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El Premio honorífico de la Cátedra Educación y Patrimonio inmaterial de los Pirineos de la Universidad de Lleida la recibirá Artur Blasco, músico, investigador y divulgador del folclore y el cancionero popular catalán de los pueblos del Pirineo.

El próximo 26 de noviembre el cantautor Roger Mas entregará el premio a la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social en el marco de los Premios de la Cátedra Prineus de la UdL. La decisión de premiar a Blasco ha sido unánime, según el director de la Cátedra, Marc Ballesté.

Artur Blasco es el impulsor del Encuentro de Acordeonistas de Arsèguel y fundador del Museo del Acordeón de la misma localidad, cuenta entre otros galardones, con la Cruz de Sant Jordi (2001) y el Premio Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya (2004).