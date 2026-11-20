El acto del veredicto de los Premis Literaris de Lleida 2026, con los dos galardonados.Jordi Echevarria

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Este viernes al mediodía se ha dado a conocer el veredicto de los Premis Literaris de Lleida. El 43.º Premio de Ensayo Josep Vallverdú ha sido otorgado a Pep Valsalobre con la obra 'La biblioteca invisible', mientras que el 31.º premio de poesía Màrius Torres se lo ha llevado Meritxell Nus con 'Taure'.

La gala de entrega de los galardones tendrá lugar este mismo viernes, a las 19.00 horas, en la Seu Vella de Lleida

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