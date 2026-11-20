Pep Valsalobre y Meritxell Nus, ganadores de los Premis Literaris de Lleida
Se llevan, respectivamente, los galardones del 43.º Premio de Ensayo Josep Vallverdú con 'La biblioteca invisible' y el 31.º premio de poesía Màrius Torres con 'Taure'
Este viernes al mediodía se ha dado a conocer el veredicto de los Premis Literaris de Lleida. El 43.º Premio de Ensayo Josep Vallverdú ha sido otorgado a Pep Valsalobre con la obra 'La biblioteca invisible', mientras que el 31.º premio de poesía Màrius Torres se lo ha llevado Meritxell Nus con 'Taure'.
La gala de entrega de los galardones tendrá lugar este mismo viernes, a las 19.00 horas, en la Seu Vella de Lleida
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