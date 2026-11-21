El gerundense Pep Valsalobre ganó ayer el Premi Vallverdú de ensayo con ‘La biblioteca invisible’, un estudio sobre textos literarios perdidos, imaginados o incluso inventados, en una velada marcada por el recuerdo al desaparecido escritor leridano que da nombre al galardón. La pallaresa Meritxell Nus se llevó el Màrius Torres de poesía con ‘Taure’.

La Seu Vella acogió ayer por quinto año consecutivo la gala de los Premis Literaris de Lleida, en la que se distinguió un singular estudio sobre literatura catalana ‘fantasma’ con el Josep Vallverdú de ensayo y un poemario de una autora del Pallars Sobirà con el Màrius Torres de poesía, la sexta escritora leridana en la historia de este galardón. La periodista leridana Núria Sirvent fue la conductora de una velada marcada desde su inicio por el recuerdo al escritor Josep Vallverdú, fallecido el pasado julio a los 103 años.

El profesor de Literatura Catalana Moderna de la Universitat de Girona Pep Valsalobre (Girona, 1956) ganó por unanimidad del jurado el premio de ensayo, dotado con 9.000 euros, con La biblioteca invisible. Imaginats, desapareguts, inventats i apòcrifs o una literatura catalana fantasma. Valsalobre lleva más de treinta años de exploración, como un Indiana Jones literario, en busca de “textos perdidos de la literatura catalana; de textos imaginados o proyectados, que sabemos que fueron anunciados, pensados o concebidos, aunque no llegaron a ser escritos en su totalidad; o incluso de textos inventados pero que, por alguna razón, aparecen citados en catálogos, repertorios o historias de la cultura por error”.

Por su parte, Meritxell Nus (Estac, Pallars Sobirà, 1985) se llevó también por unanimidad del jurado el premio de poesía, dotado también con 9.000 euros, por la obra Taure. Nus ofrece en este poemario una mirada ecológica al mundo rural y a las formas ancestrales y tradicionales de la vida, amenazadas por el auge urbano, que “va transformando la realidad de forma muy rápida, horripilante e imparable”. Nus dedicó el galardón a “las familias payesas con ganadería extensiva, porque mantener rebaños es una manera de preservar la naturaleza, la montaña y el territorio”.