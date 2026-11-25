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El Magnífic Fest de Lleida ha anunciado las incorporaciones de Siloé, Figa Flawas y La Ludwig Band en el cartel de su 6.ª edición, que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de junio de 2027 en el recinto de Les Firetes de Lleida. Los nuevos artistas se suman a los trece que el festival anunció a principios de noviembre, entre los cuales destacan Barry B, Mushka, Guillem Gisbert o Nena Daconte. El Magnífic Fest prevé contar este año con el cartel más extenso de su historia con una veintena de bandas repartidas en tres días. Como novedad, las entradas del viernes y sábado incluyen, de manera gratuita, el acceso a los conciertos de la jornada inaugural del jueves.

Una veintena de grupos en tres días

La sexta edición reunirá tres propuestas el jueves, ocho el viernes y nueve el sábado, en la programación más amplia que ha ofrecido el festival hasta ahora. El público podrá escoger la jornada de sus artistas preferidos o vivir los tres días con el abono, en un cartel que conecta pop, rock, músicas urbanas y canción.

La jornada inaugural reunirá Claquera, La Tremenda y La Banda de Jonás, que darán el pistoletazo de salida a tres días de música en directo a Lleida. El día siguiente, el viernes 18 de junio, será el turno de las actuaciones de Barry B, Nena Daconte y Mushka. Completarán el cartel Guillem Gisbert, Dan Peralbo y El Comboi, Rata, Gara Durán i Idília.

El colofón final se vivirá el sábado 19 de junio con los conciertos de Siloé, Mala Gestión, Figa Flawas, La Ludwig Band, Puño Dragón, Paco Te Quiero, Aldhara, Socunbohemio y Paco Pecado.

Abono y entradas

La entrada del jueves tiene un precio de 12 euros. La del viernes cuesta 42 euros y la del sábado, 56 euros. En los dos casos, la entrada da acceso tanto a la jornada escogida como a los conciertos del jueves 17 de junio, sin necesidad de comprar una entrada adicional para la inauguración.

Con respecto al abono general para los tres días tiene un precio de 79 euros. Para quién quiera vivir el festival con servicios adicionales, el abono de tres días Premium Be Magnífic cuesta 190 euros e incluye un carril de acceso preferente para el canje de pulseras y la entrada a la Zona Prémium: un área de aforo reducido, elevada y con visión directa al escenario, que dispone de foodtrucks, barras y baños exclusivos.