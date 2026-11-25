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Pagès Editors presentó ayer en el Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida su ya tradicional calendario de pared Ars Fugit, que cada año da a conocer a través de sus láminas mensuales la obra de artistas de Lleida. En esta ocasión, el calendario para el año 2027, titulado Elles, está dedicado a diez mujeres artistas leridanas con obra dentro de la colección del Morera. La publicación, elaborada en colaboración con este equipamiento cultural, propone un recorrido por más de un siglo de historia de las artes plásticas, desde la Belle Époque hasta la contemporaneidad, a través de diez creadoras leridanas que, desde disciplinas y contextos muy diversos, han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural y artístico del país.

La directora de la editorial, Eulàlia Pagès, presentó el calendario acompañada por la coordinadora de esta iniciativa, Eva Lega; junto con una de las artistas, la fotógrafa Esther Remacha, y dos familiares de otras dos de las creadoras: Eva Miralles, hija de Rosa Siré, y Òscar Navasa, sobrino de Antònia Aguiló. El calendario arranca en tiempos de la Belle Époque, con Antònia Ferreras y Pepita Sagañoles desafiando los cánones sociales y artísticos con importante eco, a pesar de su invisibilización posterior. Sigue con Palmira Puig y Marta Palau, que crearon su obra en el exilio de la Guerra Civil con éxito internacional, mientras que Trini Tinturé lo hizo también desde el exilio interior. En Lleida, Antònia Aguiló y Rosa Siré rompieron el monopolio masculino del arte abstracto. Y las miradas artísticas actuales afrontan el mundo a través de la denuncia ecológica de Aleydis Rispa, la lucha campesina de Esther Remacha y el trabajo íntimo de Laura Cirera.