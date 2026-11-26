Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Magnífic Fest 2027 contará con el cartel más extenso de sus seis ediciones: 20 bandas en tres días de música en directo en Lleida, del 17 al 19 de junio. El festival anunció ayer las incorporaciones de Figa Flawas, Siloé y La Ludwig Band, ampliando así una programación que combinará artistas consolidados y nuevos talentos. La jornada inaugural del Magnífic Fest, el jueves 17 de junio, reunirá a Claquera, La Tremenda y La Banda de Jonás. El viernes 18 será el turno de Barry B, Nena Daconte, Mushka, Guillem Gisbert, Dan Peralbo i el Comboi, Rata, Gara Durán e Idília. Finalmente, Figa Flawas, Siloé y La Ludwig Band protagonizarán la jornada cumbre del festival, el sábado 19, acompañando a los ya anunciados Mala Gestión, Puño Dragón, Paco Te Quiero, Aldhara, Socunbohemio y Paco Pecado. El Magnífic también concretó las tres modalidades de acceso: entradas de día y abonos de tres jornadas y Premium Be Magnífic. Como novedad, tanto la entrada de viernes como la de sábado incluyen el acceso gratuito a los conciertos de 'bienvenida' del jueves.