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El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida acogió el miércoles la presentación del número 62 de la revista cultural Arts, que edita el Cercle de Belles Arts de Lleida, dedicado a redescubrir el patrimonio natural de Ponent combinando reflexiones sobre el paisaje, la cultura, la memoria, la diversidad y la creación artística. El nuevo número de Arts se abre con un editorial dedicado a la memoria de Josep Vallverdú, fallecido el pasado mes de julio a los 103 años. El texto reivindica su legado literario, intelectual y cultural, y el papel de una generación de referentes que contribuyeron decisivamente a la dinamización cultural de Ponent. El tema central del número, titulado La plana de Lleida, patrimoni natural y coordinado por Jordi Clariana, reivindica la biodiversidad, el paisaje y la memoria rural, con artículos que reflexionan sobre los retos de compatibilizar la actividad humana con la conservación del territorio. La revista también incluye una entrevista a los ilustradores Sonia Alins y Juanjo Barco y un reportaje sobre el sello discográfico Quadrant Records, entre otros.