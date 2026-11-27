Años después de las monumentales traducciones al catalán de los sonetos de Shakespeare y de la poesía de Edgar Allan Poe, el poeta leridano Txema Martínez ha firmado el primer poemario en Catalunya del poeta irlandés Louis de Paor, en una edición bilingüe en gaélico y catalán. Publicado por el Aula de Poesia Jordi Jové de la Universitat de Lleida, los poemas de Conspiració d’ulls sonaron ayer en la UdL en las voces de ambos protagonistas: el poeta de Cork, declamando en gaélico, y el traductor leridano alternándole en catalán. Louis de Paor (1961), con una trayectoria literaria de más de 35 años, se mostró muy satisfecho de estrenar su primer libro completo en España. Traducido a diversas lenguas europeas, en muchas ocasiones su obra aparece formando parte de libros colectivos. “Para este poemario hemos seleccionado junto a Txema Martínez más de una treintena de poemas de toda mi carrera, y también hemos incluido alguno inédito”, explicó el autor irlandés a SEGRE. Martínez recordó que “hace más de veinte años que nos conocemos, desde que coincidimos en 2004 en un encuentro poético en Eslovenia y su visita el año siguiente a Lleida, cuando le invité al primer festival de poesía Mahalta”. Hace un año, el director del Aula de Poesia de la UdL, Julián Acebrón, le propuso a Martínez invitar a un poeta extranjero para una lectura pública y este le sugirió a De Paor. La invitación se materializó ayer con una sesión poética en la UdL, que en principio debería haber estado acompañada por la edición de una plaquette con cinco o seis poemas. “Pero nos fuimos animando, el encargo creció y nos ha salido un libro de 170 páginas”, comentó el traductor.

De Paor calificó la edición de la UdL de “preciosa: diseño, calidad del papel, formato..., es ¡reeding friendly!”. Ninguna traducción resulta fácil, y menos esta. El poeta irlandés suele publicar en gaélico e inglés, idioma este del que Martínez ha traducido sus poemas. “El traductor también es un creador, tienes que readaptar el texto y llevarlo a tu terreno, hacer que funcione en catalán”, afirmó. A su lado, De Paor destacó “la importancia del sonido del poema traducido, es como tocar una misma melodía pero con un instrumento diferente”. Añadió que “en una traducción puedes ganar cosas, la lengua de destino también aporta a la poesía original, y el traductor ve en su lengua nuevas posibilidades para profundizar e imaginar”.

De Paor se refirió por otro lado a dos lenguas ‘minoritarias’ como el catalán y el gaélico, “que hasta ahora estaba en peligro de extinción frente al inglés, pero que los jóvenes comienzan a usar cada vez más”.