Rubiales pide el archivo de la causa por el beso a Hermoso

El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha pedido que se archive la investigación que sigue en su contra, al defender que no tuvo “ninguna voluntad” de invadir la libertad sexual de la jugadora Jennifer Hermoso y que prueba de ello es que le preguntó si le podía dar un “besito”. “Ningún agresor sexual pregunta ni recaba el consentimiento de la víctima antes de acometer un acto que lesione la libertad e indemnidad sexual”, se justifica.

La defensa de Rubiales ha presentado un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional para pedir al juez Francisco de Jorge que archive el procedimiento que sigue en su contra por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones por el beso en la boca que le propinó a la jugadora durante la entrega de premios del Mundial de Fútbol celebrado en Australia el pasado año.Rubiales ha insistido en que los hechos que se le atribuyen no son constitutivos de delito alguno. Asegura que, en el contexto en el que tuvo lugar el beso, éste “no solamente no tiene una connotación sexual” por su parte, “sino que objetivamente no estamos ante un acto que colme la tipicidad del artículo 178 del Código Penal –que contempla el delito de agresión sexual–, pues en términos de adecuación objetiva ese beso no lesionó el bien jurídico protegido en ese delito”.Rubiales recalca que fue un beso “fugaz” que no tuvo lugar en “un marco de intimidación previa”. “Sino todo lo contrario, es un beso dado ante la presencia de una multitud de personas, en el marco de un ambiente festivo y de celebración. Añade que entre ellos había “buena relación previa”, así como “una cierta confianza”.